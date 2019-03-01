Александр Емельяненко доставлен в полицейский участок

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1 марта экс-боец клуба «Ахмат» Александр Емельяненко припарковал машину в неположенном месте, затем помешав эвакуатору увезти автомобиль.

После этого спортсмен попытался скрыться от полицейских и спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены еще два автомобиля.

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Позже боец прошел медицинское освидетельствование и был доставлен в полицейский участок, передает «Чемпионат.com».

Как оказалось позднее, Емельяненко находился в нетрезвом состоянии

Ранее экс-чемпион UFC выразил желание встретиться на ринге с Роем Джонсом.