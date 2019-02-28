Роналду избежал серьезной травмы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/885/12163885/RTS250NS-pic905-895x505-34937.jpg">

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сможет выйти на поле в игре против «Наполи» в матче 26-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

По информации Calciomercato, футболист прошел медицинское обследование и вернулся в общую группу.

Реклама

У нападающего было подозрение на травму голеностопа после игры минувшего тура с «Болоньей» (1:0), но оно осталось без подтверждения.

В нынешнем сезоне португальский игрок принял участие в 34 официальных матчах за «Ювентус», оформил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

В Серии А у Роналду 19 голов — он является лидером бомбардирской гонки.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес может воссоединиться с Роналду в «Ювентусе».