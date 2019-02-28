Кокорину могут изменить меру пресечения из-за проблем со здоровьем
Зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева высказалась о возможном осмотре колена нападающего Александра Кокорина, передает Sport24.
По словам Меркачевой, на организацию допуска медперсонала может потребоваться время.
«Не уверена, что врач «Зенита» уже осмотрел Кокорина. Это должно произойти в ближайшие дни. Адвокату нужно прийти к начальнику СИЗО с разрешением на проведение осмотра», — пояснила процедуру зампред.
Если ухудшение здоровья у форварда будет доказано, то следователь обязан выступить с инициативой об изменении меры пресечения на подписку о невыезде.
14 января Александр Кокорин сообщил о болях в колене. Его адвокат Татьяна Стукалова заявила, что спортсмену вновь может потребоваться операция.
Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию по делу Кокорина и Павла Мамаева.