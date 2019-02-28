В Госдуме назвали причину выбора ФФККР в пользу Медведевой

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Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что четыре фигуристки достойный выступить на чемпионате мира в Японии, передает РИА «Новости».

Депутат объяснил решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) относительно заявки на мировое первенство.

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«Представлять страну на международных соревнованиях всегда отправляются лучшие из лучших. В каждом виде спорта существует своя система отбора и испытаний. Федерация фигурного катания заявила, что победитель финала Кубка России поедет на чемпионат мира-2019. Евгения Медведева заняла первое место, обойдя Елизавету Туктамышеву на 1,71 балла. Поэтому решение тренерского совета соответствует установленным правилам. Без их соблюдения поддерживать порядок невозможно», — рассказал Дегтярев.

В основной состав вошли чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратный серебряный призер Игр Евгения Медведева. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева числится в запасе.

Ранее тренер Катарина Гербольдт поделилась мнением о подготовленности фигуристки Рики Кихиры к чемпионату мира.