Тренер Нурмагомедова объявил о возвращении бойца в октагон
Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хавьер Мендес рассказал, когда его подопечный вернется в октагон, передает РИА «Новости».
Наставник заявил, что боец смешанного стиля (ММА) приступит к поединкам после окончания дисквалификации членов его команды Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, но это произойдет точно в 2019 году.
«Он дождется окончании дисквалификации своих товарищей — это единственное, что его волнует. Хабиб вернется в октябре, ноябре или декабре, но будьте уверены, он подерется в этом году. Нурмагомедов продолжает активно тренироваться, поскольку собирается защищать пояс чемпиона UFC», — приводит слова Мендеса The Sun.
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