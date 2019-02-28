Тренер Нурмагомедова объявил о возвращении бойца в октагон

<img src="//img.gazeta.ru/files3/318/11588318/khabib_nurmagomedov_rtx2te7v_b-pic905-895x505-46361.jpg">

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хавьер Мендес рассказал, когда его подопечный вернется в октагон, передает РИА «Новости».

Наставник заявил, что боец смешанного стиля (ММА) приступит к поединкам после окончания дисквалификации членов его команды Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, но это произойдет точно в 2019 году.

Реклама

«Он дождется окончании дисквалификации своих товарищей — это единственное, что его волнует. Хабиб вернется в октябре, ноябре или декабре, но будьте уверены, он подерется в этом году. Нурмагомедов продолжает активно тренироваться, поскольку собирается защищать пояс чемпиона UFC», — приводит слова Мендеса The Sun.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранила российского обладателя пояса организации на девять месяцев за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229.

Ранее боец UFC в тяжелом весе Александр Волков рассказал, как относится к Макгрегору.