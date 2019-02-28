В Казахстане ждут доказательств использования допинга их лыжником
Федерация лыжных гонок Казахстана пока не собирается комментировать ситуацию с задержанием казахстанского лыжника Алексея Полторанина в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде, передает РИА «Новости».
По информации на сайте национального олимпийского комитета, орагнизация решила дождаться официальных уведомлений о нарушении антидопинговых правил от Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Международного олимпийского комитета (МОК).
«Пока федерация не получит уведомления от WADA, МОК, FIS о том, что Алексею официально предъявлены обвинения, мы будем защищать нашего спортсмена. Если выяснится, что он действительно принимал допинг, то федерация выступит с заявлением. У нас нулевая терпимость к применению допинга. Мы категорически против нечестных методов, любых попыток применения запрещенных субстанций», — заявила пресс-секретарь федерации Самал Наурызова.
Всего сотрудники правоохранительных органов арестовали девять человек. В Австрии нарушение антидопинговых правил является уголовным преступлением.
На данный момент там проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.