Эксперт оценил шансы Медведевой и Туктамышевой на попадание в основу
Чемпион Олимпиады 2014 года в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев рассказал в интервью «Газете.Ru», кто, по его мнению, больше достоин войти в основную сборную России на чемпионат мира в Японии — двукратный серебряный призер Игр Евгения Медведева или чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.
В заявку Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) вошли спортсмены, которые принимали участие в чемпионате Европы в Минске. Туктамышева и Медведева на данный момент значатся в списке запасных.
«Невозможно ответить прямо на этот вопрос. Я считаю, что надо исходить из того, кто и в какой форме будет находиться непосредственно перед чемпионатом мира. Здесь очень трудно сказать. Честно говоря, не смотрел их выступление в финале Кубка России, но разница в оценках у Медведевой и Туктамышевой очень плотная. Нельзя выделить какого-то явного лидера из расчета этих соревнований», — подчеркнул Соловьев.
Мировое первенство пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.
Ранее хореограф и серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух прокомментировал заявку на чемпионат мира.