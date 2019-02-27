УЕФА открыл дело в отношении «Барселоны»
УЕФА рассмотрел жалобу лондонского «Тоттенхэма» и открыл дело в отношении каталонской «Барселоны», передает «Советский спорт». .
Встреча этих команд, прошедшая в рамках группового этапа Лиги чемпионов в Барселоне 11 декабря, закончилась со счетом 1:1.
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Как сообщает официальный сайт УЕФА, инспектор по этике провел свое расследование, и теперь испанский клуб обвиняется в нарушении пункта дисциплинарного регламента УЕФА о неудовлетворительной организации матча.
Дело будет рассмотрено на заседании 28 марта.