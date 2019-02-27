Тренер «Челси» раздумывает об участии вратаря-бунтаря в матче АПЛ
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри еще не решил, сыграет ли вратарь Кепа Аррисабалага в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур», передает «Советский спорт».
Матч пройдет 27 февраля.
«Не знаю, сыграет ли Кепа с «Тоттенхэмом», я должен принять решение. Возможно, сыграет, а быть может, и нет. Кепа совершил большую ошибку.
Я говорил с ним, и он принёс извинения техническому персоналу и партнерам по команде, но этого мало. Впрочем, мы не собираемся убивать его», — цитирует Сарри Sky Sports.
Кепа отказался замениться в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти), чем привел в бешенство наставника и вызвал большой резонанс в СМИ. «Челси» уже оштрафовал спортсмена на недельную зарплату.
Ранее вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отказался от предложения продлить контракт с клубом.