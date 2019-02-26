Вратарь «Манчестер Юнайтед» отказался от зарплаты €20,4 млн в год

<img src="//img.gazeta.ru/files3/960/11027960/DQELdjHV4AALEMq-pic905-895x505-37575.jpg">

Вратарь Давид де Хеа отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает «Советский спорт».

По информации Evening Standard, клуб предложил испанскому голкиперу новое соглашение с зарплатой €20,4 млн в год, но футболист ответил отказом.

Реклама

Отмечается, что подписание нового контракта может сделать де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем в мире.

Нынешний контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что де Хеа может стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии.