Вратарь «Манчестер Юнайтед» отказался от зарплаты €20,4 млн в год
Вратарь Давид де Хеа отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает «Советский спорт».
По информации Evening Standard, клуб предложил испанскому голкиперу новое соглашение с зарплатой €20,4 млн в год, но футболист ответил отказом.
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Отмечается, что подписание нового контракта может сделать де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем в мире.
Нынешний контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года.
Ранее сообщалось, что де Хеа может стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии.