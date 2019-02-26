Вассерман предостерег Нурмагомедова после критики спектакля

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Публицист Анатолий Вассерман поделился мнением о критике чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в адрес спектакля «Охота на мужчин», показ которого прошел в Махачкале.

Спортсмен выразил свое недовольство тем, что в столице Дагестана проходят спектакли, в которых содержатся откровенные сцены.

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«Насколько я наслышан, Нурмагомедов очень любит демонстрировать свою приверженность старым народным традициям, и я очень боюсь, что он перегибает палку вследствие нехватки собственного житейского опыта. Это, к сожалению, довольно частая проблема, когда человек воспринимает что-то чересчур серьёзно именно в силу отсутствия достаточного опыта», — цитирует Вассермана RT.

Оценивая скандал, публицист заявил о необходимости понять, что в этой ситуации важно, а что — «просто обстоятельства, которыми можно пренебречь».

Вассерман отметил, что не знаком с обычаями дагестанского народа, поэтому ему тяжело судить о допустимости показа спектакля в Махачкале.

«Я только в силу опять же своего житейского опыта считаю необходимым предостеречь Хабиба Нурмагомедова, чтобы он не попал в эту довольно частую ловушку, когда человек погружается в повседневные мелочи и забывает о вещах более важных», — сказал он.

Ранее в Госдуме прокомментировали критику Нурмагомедова в адрес «Охоты на мужчин».