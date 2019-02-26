В Госдуме прокомментировали критику Нурмагомедова в адрес «Охоты на мужчин»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о словах чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова о спектакле «Охота на мужчин», который был показан в Махачкале.

Спортсмен выразил недовольство обнаженными сценами, продемонстрированными в спектакле.

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«Что касается позиции Нурмагомедова, то этот вопрос должен решаться честно и открыто. Возможно, нужно вынести его на обсуждение в Совете по культуре Дагестана, чтобы все высказали своё мнение. Самое главное, нельзя давать возможность ни одной из сторон представлять какую-то радикальную позицию», — цитирует Милонова RT.

Ранее олимпийский чемпион назвал нечистью спектакль «Охота на мужчин».