Суд обязал Радимова выплачивать четверть доходов Булановой на алименты
Мировой суд Санкт-Петербурга обязал бывшего футболиста петербургского «Зенита» Владислава Радимова выплачивать четверть доходов экс-супруге Татьяне Булановой на содержание несовершеннолетнего сына, сообщает МК.
Как передает пресс-служба городских судов, главный тренер «Зенита-2» обязан осуществлять выплаты до достижения ребенком совершеннолетия.
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Буланова и Радимов развелись через суд в 2016 году. Певица в интервью говорила, что они с бывшим супругом сохранили хорошие отношения. Также певица заявляла, что не нуждается в алиментах от бывшего игрока.
Ранее сообщалось, что Буланова подала в суд на своего бывшего мужа.