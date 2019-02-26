Олимпийский чемпион назвал нечистью спектакль «Охота на мужчин»
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев выступил с критикой в адрес спектакля «Охота на мужчин», который прошел в Махачкале, сообщает «Советский спорт».
До этого Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль из-за наличия в нем откровенных сцен.
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«Зная, в какой республике мы живем, эта нечисть приезжает и навязывает нам свою «культуру». Сколько можно это глотать?! До каких пор родина великих предков будет терпеть такое унижение?!» — написал Садулаев в инстаграме.
Ранее Минкульт Дагестана высказался о скандале вокруг спектакля «Охота на мужчин».