Олимпийский чемпион назвал нечистью спектакль «Охота на мужчин»

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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев выступил с критикой в адрес спектакля «Охота на мужчин», который прошел в Махачкале, сообщает «Советский спорт».

До этого Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль из-за наличия в нем откровенных сцен.

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«Зная, в какой республике мы живем, эта нечисть приезжает и навязывает нам свою «культуру». Сколько можно это глотать?! До каких пор родина великих предков будет терпеть такое унижение?!» — написал Садулаев в инстаграме.

Ранее Минкульт Дагестана высказался о скандале вокруг спектакля «Охота на мужчин».