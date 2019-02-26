ISU опубликовал заявку сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Международный союз конькобежцев (ISU) огласил на своем официальном сайте список фигуристов, которые вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Японии, передает «Советский спорт».
В заявку вошли спортсмены, которые принимали участие в чемпионате Европы в Минске. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и двукратный серебряный призер Евгения Медведева значатся в списке запасных.
Заявка сборной России выглядит следующим образом:
Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.
Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин.
Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев.
Пары: Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алиса Ефимова — Александр Коровин.
Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Евдокимова — Егор Базин.
Запасные: Бетина Попова — Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.
Мировое первенство в японской Сайтаме будет проходить с 18 по 24 марта. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) оставляет за собой право изменить заявку вплоть до начала соревнований.