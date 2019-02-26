Бутырская выразила недоумение по поводу заявки на ЧМ по фигурному катанию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/515/12203515/Fotoram.io__3_-pic905-895x505-96477.jpg">

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не менять заявку сборной страны на чемпионат мира, передает «Спорт день за днем».

Состав национальной команды остался таким же, каким был на чемпионате Европы в Минске.

Реклама

«Я прям слышу сейчас какой-то бред, потому что девочкам надо настраиваться. Не отбираться, а готовиться к чемпионату мира. Федерации надо было вынести окончательное решение, чтобы конкретный человек уже понимал, едет он или нет. Запасным тоже очень тяжело быть. Это такая работа в никуда. Потому что в момент, когда ты готовишься к чемпионату мира, можно уже готовиться к следующему сезону. Я, честно говоря, не понимаю такого ответа, потому что я знаю, что они должны были определиться с составом сборной страны», — подчеркнула Бутырская.

Мировое первенство будет проходить в японском Сайтаме с 18 по 24 марта.

Ранее Медведева высказалась относительно заявки сборной России на ЧМ.