Лыжник Ретивых поблагодарил всех за поддержку
Российский лыжник Глеб Ретивых сказал слова благодарности за поддержку на чемпионате мира, передает «Советский спорт».
В австрийском Зеефельде Ретивых вместе с Александром Большуновым завоевал серебряную медаль в командном спринте.
«Чемпионат мира для меня закончился. Огромное спасибо Александру Большунову за работу в командном спринте. Спасибо всей нашей лыжной команде — сервис-бригаде, тренерам, медперсоналу. Спасибо всем, кто болел и переживал. Спасибо, Маркус Крамер», — написал Ретивых в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Ретивых и Большунов взяли серебро в командном спринте на ЧМ.