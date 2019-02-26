Лыжник Ретивых поблагодарил всех за поддержку

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Российский лыжник Глеб Ретивых сказал слова благодарности за поддержку на чемпионате мира, передает «Советский спорт».

В австрийском Зеефельде Ретивых вместе с Александром Большуновым завоевал серебряную медаль в командном спринте.

«Чемпионат мира для меня закончился. Огромное спасибо Александру Большунову за работу в командном спринте. Спасибо всей нашей лыжной команде — сервис-бригаде, тренерам, медперсоналу. Спасибо всем, кто болел и переживал. Спасибо, Маркус Крамер», — написал Ретивых в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Ретивых и Большунов взяли серебро в командном спринте на ЧМ.