В «Спартаке» оценили работу главного тренера Кононова

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Президент «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о работе главного тренера команды Олега Кононова, передает газета «Известия».

Кононов возглавил «Спартак» осенью прошлого года, сменив на посту главного тренера Массимо Карреру и временно исполняющего обязанности Рауля Рианчо.

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«Подготовительный период не считается. Уже 3 марта у нас игра с «Краснодаром» — там все и увидим. В этот день поймем, готов ли «Спартак» бороться за высокие места в нынешнем сезоне. Чемпионат возобновится для нас сразу двумя значимыми матчами: после «Краснодара» 10 марта нам играть с «Динамо». А потом еще предстоят встречи с «Зенитом» и ЦСКА. Так что уже в марте все будет ясно.

Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца. Мне нравится, как он взаимодействует с командой, как он строит игру. Но ему нужно время — чудес не бывает», — заявил Федун.

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