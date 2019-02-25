Слуцкий может взять Кокорина и Мамаева в «Витесс»

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Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением относительно будущего нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Советский спорт».

Бывший наставник сборной России отметил, что уровень игры футболистов соответствует клубу чемпионата Нидерландов.

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«Возьму ли их к себе, если они не смогут найти клуб в России? По уровню мастерства они бы спокойно могли играть в «Витессе». Но дальше идет вопрос контрактов, здоровья, выездные они или невыездные и так далее», — заключил Слуцкий.

На данный момент Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась к руководству управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве с просьбой допустить в следственный изолятор врачей «Зенита» к Кокорину.