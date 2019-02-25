Омбудсмен Москвы попросила допустить к Кокорину врачей «Зенита»
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась к руководству управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве с просьбой допустить в следственный изолятор врачей петербургского «Зенита» к нападающему сине-бело-голубых Александру Кокорину, передает РИА «Новости».
Специалист заявила, что ответ поступит через несколько дней.
«Мы сегодня направили обращение, для каких-то результатов должно пройти несколько дней — должна состояться комиссия, после которой у меня будут итоги», — заявила Потяева.
Форвард петербургского клуба в марте 2018 года перенес операцию на колене. Адвокат футболиста Татьяна Стукалова до этого заявила, что у Кокорина в СИЗО болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки.
Ранее адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал об ознакомлении с делом.