УЕФА открыл дисциплинарное дело против Аллегри

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против главного тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

По информации на официальном сайте организации, наставник «старой синьоры» неправильно повел себя в связи с задержкой матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

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Главного тренера испанского клуба Диего Симеоне наказали по этой же статье. Также команду Ла Лиги обвинили в позднем старте игры и бросании предметов болельщиками во время встречи.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл «Атлетико» со счетом 0:2.

Ранее нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, что изменилось в команде после перехода форварда Криштиану Роналду в туринский клуб.