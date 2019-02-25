УЕФА открыл дисциплинарное дело против Аллегри
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против главного тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
По информации на официальном сайте организации, наставник «старой синьоры» неправильно повел себя в связи с задержкой матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».
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Главного тренера испанского клуба Диего Симеоне наказали по этой же статье. Также команду Ла Лиги обвинили в позднем старте игры и бросании предметов болельщиками во время встречи.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл «Атлетико» со счетом 0:2.
Ранее нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, что изменилось в команде после перехода форварда Криштиану Роналду в туринский клуб.