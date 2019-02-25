Черчесов попросил перенести матч РПЛ «Спартак» — «Зенит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил перенести матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом», если команда Сергея Семака вылетит из Лиги Европы, передает «Советский спорт».

14 марта сине-бело-голубые выйдут на поле в гостях против испанского «Вильярреала» в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы. 21 марта национальную команду ожидает выездная встреча с Бельгией в квалификации Евро-2020.

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«Мы подготовили официальное письмо в лигу на тот случай, если вдруг «Зенит» не пройдет дальше в Лиге Европы. Я попросил, чтобы его игру сдвинули с 17-го на 16-е. Тогда у нас будет на один день больше для подготовки к матчу с бельгийцами. Но при этом хочется, чтобы «Зенит» прошел дальше. У «Краснодара» тоже может быть такая ситуация. Но «Зенит» играет со «Спартаком», а в этих двух командах больше кандидатов в сборную. Мне не хотелось напрягать лигу переносом двух игр — и «Зенита», и «Краснодара». Сдвинут матчи или нет, я не знаю, но свою просьбу выразил», — рассказал Черчесов в эфире «России 24».

Матч чемпионата России между петербургским клубом и красно-белыми должен пройти 17 марта.

Ранее главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Торал подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, согласно которой испанская команда встретится с российским «Краснодаром».