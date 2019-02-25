Авербух объяснил заявку на ЧМ ошибками Медведевой и Туктамышевой

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Хореограф и серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух прокомментировал заявку на чемпионат мира по фигурному катанию в Японии, передает Sport24.

Наставник отметил, что подобное решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) основано на том, что фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не идеально выступили в финале Кубка России.

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«Я думаю, это правильное решение, потому что выступление Медведевой и Туктамышевой не было безупречным и безошибочным. Поэтому, наверное, было решено именно такой заявочный лист объявить, который был сформирован по выступлениям по чемпионату России. Именно чемпионат России всегда является определяющим в выборе состава. Я думаю, что федерация руководствовалась таким принципом, и думаю, что отчасти это правильно. Заявка нашей команды выглядит объективной», — поделился мнением Авербух.

Мировое первенство будет проходить в Сайтаме с 18 по 24 марта.

Ранее Медведева высказалась относительно заявки сборной России на ЧМ.