Мамаеву могут смягчить меру пресечения

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов отметил, что сторона защиты находится в ожидании того, когда прокуратура уже установит отсутствие или наличие состава преступления, передает Sport24.

Специалиста подчеркнул, что пока следствие не сделает заключение, защита не может апеллировать.

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«Сегодня мы завершили процесс ознакомления. Мы продолжаем поддерживать доводы об отсутствии тяжкого состава преступления, исходя из которого избиралась мера пресечения, и заявляем об этом в ходатайстве для того, чтобы исключить обвинение в совершении хулиганства. К сожалению, при рассмотрении вопроса о мере пресечения суд не обсуждает доказанность или недоказанность вины в совершении преступления. До того момента, пока прокуратура при изучении дела не установит отсутствие либо наличие этого состава преступления и не примет меры прокурорского реагирования, мы не можем апеллировать к этому основному доводу», — рассказал адвокат хавбека «горожан».

Он также полагает, что футболисту могут смягчить меру пресечения.

«Полагаем, что тех оснований, которые уже имеются в материалах, достаточно для избрания менее строгой меры пресечения, учитывая то, что расследование по делу завершено, а все фигуранты не представляют никакой общественной опасности и все заинтересованы в справедливом рассмотрении дела. У апелляционной инстанции есть возможность изменить меру пресечения», — заключил Бушманов.

На данный момент игрок «быков» и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее депутат Госдумы Александр Шерин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой ходатайствовать о домашнем аресте для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.