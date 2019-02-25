Аршавин встретился с детьми от Барановской

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Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин на Кубке Легенд встретился с сыновьями от бывшей гражданской жены Юлии Барановской, передает «Советский спорт».

До этого за шесть лет бывший футболист ни разу не выражал желания увидеться с тремя отпрысками: сыновьями Артемом и Арсением и дочерью Яной.

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Вернуться к первой семье Аршавина подтолкнуло расставание со второй супругой Алисой.

Однако Барановская поспешила указать на то, что все эти встречи происходят исключительно ради детей. Сама ведущая с Аршавиным больше никак не связана.

«Андрей вернулся к детям. Ко мне это никакого отношения не имеет. Мы не встречаемся, не общаемся. Не ждите воссоединения бывших возлюбленных»,— сказала она.

Спортсмен бросил свою супругу, когда та была беременна и отказывался как либо участвовать в жизни своих детей.

Ранее Аршавин ответил на вопрос об обвинениях в угрозах жене.