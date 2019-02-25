Сорокин покинет пост главы оргкомитета Евро-2020

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Алексей Сорокин оставит пост главы оргкомитета чемпионата Европы — 2020, сообщает «Чемпионат.com».

Сорокин будет все свое время уделять работе в государственной корпорации развития ВЭБ. Эту должность он получил после чемпионата мира — 2018.

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Сам глава пока не спешит подтверждать данную информацию. Однако в СМИ говорят о его уходе в ближайшее время.

Наблюдательный совет оргкомитета Евро-2020 в России предстоит возглавить Ольге Голодец.

Нет пока четких представлений о кандидатуре менеджера, который займётся операционным управлением проекта. Изначально планировалось пригласить исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Но он отказался из-за сильной занятости в собственной предвыборной кампании.

Ранее Алексей Сорокин заявил, о принятии решения об использовании Fan ID на матчах первенства.