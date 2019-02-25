Сорокин покинет пост главы оргкомитета Евро-2020
Алексей Сорокин оставит пост главы оргкомитета чемпионата Европы — 2020, сообщает «Чемпионат.com».
Сорокин будет все свое время уделять работе в государственной корпорации развития ВЭБ. Эту должность он получил после чемпионата мира — 2018.
Сам глава пока не спешит подтверждать данную информацию. Однако в СМИ говорят о его уходе в ближайшее время.
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