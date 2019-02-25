Шевченко назвал дату решения по Ракицкому

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, когда будет принято решение о вызове защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в стан национальной команды, передает FootballHub.

Информации о будущем футболиста стоит ждать в начале марта. Шевченко отметил, что лично для себя уже все обдумал, но не хочет повторяться.

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«По любому игроку сделаю заявление в начале марта. Для меня это вопрос решенный», — заявил наставник.

Ракицкий исчез из списка футболистов сборной Украины, опубликованного на официальном сайте федерации футбола страны, после перехода в питерский клуб в зимнее трансферное окно. На протяжении последних 12 лет он выступал за донецкий «Шахтёр», а с 2009 года также вызывался в сборную Украины.

Ранее украинский новичок «Зенита» поблагодарил фанатов.