Шевченко назвал дату решения по Ракицкому
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, когда будет принято решение о вызове защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в стан национальной команды, передает FootballHub.
Информации о будущем футболиста стоит ждать в начале марта. Шевченко отметил, что лично для себя уже все обдумал, но не хочет повторяться.
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«По любому игроку сделаю заявление в начале марта. Для меня это вопрос решенный», — заявил наставник.
Ракицкий исчез из списка футболистов сборной Украины, опубликованного на официальном сайте федерации футбола страны, после перехода в питерский клуб в зимнее трансферное окно. На протяжении последних 12 лет он выступал за донецкий «Шахтёр», а с 2009 года также вызывался в сборную Украины.