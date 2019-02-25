Александрова и Звонарева победили в финале турнира в Будапеште в паре

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарева победили в финале турнира в Будапеште в парном разряде, сообщает «Советский спорт».

В финальной встрече российские спортсменки обыграли теннисисток Фанни Столар (Венгрия) / Хизер Уотсон (Великобритания).

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Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась с результатом 6:4, 4:6, [10:7].

Россиянки трижды подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти.

Ранее сообщалось, что молдавский теннисист Албот завоевал первый титул АТР.