Загитова тепло поздравила Тутберидзе с днем рождения
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила свою наставницу Этери Тутберидзе с днем рождения, передает «Советский спорт».
24 февраля российскому специалисту исполнилось 45 лет. Именно под ее руководством Загитова выиграла золотую медаль Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.
«С Днем Рождения, Этери Георгиевна! Для меня Вы самый лучший тренер и наставник. Вы пример красоты, женственности, целеустремленности, силы духа, жизнерадостности и многих-многих других качеств, которые меня в Вас восхищают и вдохновляют. Вы заряжаете неземной энергией, отчего хочется идти только вперед.
Желаю Вам новых побед, крепкого здоровья, неотразимой красоты и огромного терпения. Спасибо, что в один прекрасный день увидели во мне потенциал и взяли меня под свое чуткое крыло. Миллион раз спасибо», — написала Загитова в инстаграме.
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С Днём Рождения, Этери Георгиевна!!!������ Для меня Вы самый лучший тренер и наставник. Вы пример красоты, женственности, целеустремлённости, силы духа, жезнерадостности и многих-многих других качеств, которые меня в Вас восхищают и вдохновляют. Вы заряжаете неземной энергией, отчего хочется идти только вперёд. Желаю Вам новых побед, крепкого здоровья, неотразимой красоты и огромного терпения���� Спасибо , что в один прекрасный день увидели во мне потенциал и взяли меня под своё чуткое крыло ������������ Миллион раз СПАСИБО �������������������������������������������� @tutberidze.eteri #teamtutberidze #лучшийтренерназемле Dear Eteri Georgiyevna, HAPPY BIRTHDAY!!!������ For me you are the best Coach and Mentor in the world. You are the greatest role model in beauty, femininity, purposefulness, fortitude, happiness and other strengths that inspire and encourage me. Your fantastic energy makes people and me move forward. Let me wish you new victories, strong health, dazzling beauty and great patience ���� Thank you for believing in me one day and starting to take care of me ������������ . Millions of THANKS ��������������������������������������������