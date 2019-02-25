Загитова тепло поздравила Тутберидзе с днем рождения

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила свою наставницу Этери Тутберидзе с днем рождения, передает «Советский спорт».

24 февраля российскому специалисту исполнилось 45 лет. Именно под ее руководством Загитова выиграла золотую медаль Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

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«С Днем Рождения, Этери Георгиевна! Для меня Вы самый лучший тренер и наставник. Вы пример красоты, женственности, целеустремленности, силы духа, жизнерадостности и многих-многих других качеств, которые меня в Вас восхищают и вдохновляют. Вы заряжаете неземной энергией, отчего хочется идти только вперед.

Желаю Вам новых побед, крепкого здоровья, неотразимой красоты и огромного терпения. Спасибо, что в один прекрасный день увидели во мне потенциал и взяли меня под свое чуткое крыло. Миллион раз спасибо», — написала Загитова в инстаграме.

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