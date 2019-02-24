Головин вышел в старте «Монако» на матч с «Лионом»
Тренеры «Монако» и «Лион» обнародовали составы на матч 26-го тура французской Лиги 1, передает «Советский спорт».
В стартовом составе хозяев на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.
«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Сидибе, Глик, Бадьяшиль, Силва, Головин, Фабрегас, Рони Лопес, Фалькао, Мартинш.
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«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайер, Марсал, Н'Домбеле, Тусарт, Аоуар, Траоре, Дембеле, Террье.
Встреча началась 24 февраля в 23:00 по московскому времени.
Ранее «Манчестер Сити» победил «Челси» в финале Кубка английской лиги.