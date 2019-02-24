Биатлонистка Старых не поможет сборной России на ЧМ в Швеции
Биатлонистка Ирина Старых пропустит чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция).
Турнир пройдет с 7 по 17 марта. Россиянка не примет в нем участие из-за травмы спины.
«Вот только что травма спины Старых подвела. Мы рассчитывали, что на Европе она побежит всю программу. К сожалению, у неё такая старая болезнь. Сейчас она отправится в Тюмень, и со своим мануальщиком будет смотреть. Но замену ей мы готовим», — цитирует президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева «Р-Спорт».
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На чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь) Ирина выступила лишь на индивидуальной гонке, после чего почувствовала боль в спине и больше на тцрнире не появлялась.
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