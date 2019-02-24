Тренер сборной России жестко отреагировал на скандал с Логиновым

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в жесткой форме опроверг распространившуюся информацию, что Александр Логинов не выступил на чемпионате Европы из-за ошибки чиновников Союза биатлонистов страны, передает «Матч ТВ».

23 февраля тренер сборной России Максим Кугаевский заявил, что биатлонист пропустил турнир из-за того, что не входил в квоту российской команды.

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«Хотел бы объяснить срань, которая идет по Логинову. Откуда это возникло, что он вне команды был? Это дебилизм. Это ж надо быть совсем долбанутыми, чтобы не заявить», — сказал наставник.

По мнению специалиста, Логинов добровольно уступил место тем, кто готовился к чемпионату Европы и отказался выступать сам

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