Ретивых и Большунов взяли серебро в командном спринте на чемпионате мира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/413/11675413/4661934-pic905-895x505-37351.jpg">

Российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов выиграли серебро в командном спринте на чемпионате мира, сообщает «Советский спорт».

Первыми стали представители Норвегии, одним из которых стал Йоханнес Клебо, который 23 февраля пришел 30-м скиатлоне. Тройку лидеров замкнули лыжники из Италии.

Реклама

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мужского командного спринта.

Ранее российские лыжницы стали четвертыми в командном спринте.