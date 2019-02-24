Ретивых и Большунов взяли серебро в командном спринте на чемпионате мира
Российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов выиграли серебро в командном спринте на чемпионате мира, сообщает «Советский спорт».
Первыми стали представители Норвегии, одним из которых стал Йоханнес Клебо, который 23 февраля пришел 30-м скиатлоне. Тройку лидеров замкнули лыжники из Италии.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мужского командного спринта.
Ранее российские лыжницы стали четвертыми в командном спринте.