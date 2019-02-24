Российские лыжницы стали четвертыми в командном спринте
Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова заняли только четвертое место в финале командного спринта на чемпионате мира, сообщает «Советский спорт».
В финал спортсменки вышли, показав лучший результат, но в заключительной гонке Белорукова при заходе на спуск допустила ошибку и уже не смогла догнать тройку лидеров.
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Победительницами стали лыжницы из Швеции, спортсменки из Словении вторые, тройку лидеров замкнули шведки.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию женского командного спринта.
Ранее сообщалось, что российские лыжницы вышли в финал командного спринта с лучшим результатом.