Российские лыжницы вышли в финал командного спринта с лучшим результатом

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Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова вышли в финал командного спринта вышли в финал командного спринта, сообщает «Советский спорт».

Соревнования проходят в рамках чемпионата мира в Зеефельде (Австрия).

Россиянки пробились в финал с лучшим результатом. Во втором полуфинале лыжницы заняли первое место, преодолев дистанцию за 15 минут и 34,54 секунды.

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Финал женского командного спринта состоится 24 февраля в 13.30 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что объявлен состав женской сборной России по лыжным гонкам на командный спринт.