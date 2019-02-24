В РПЛ хотят ускорить процесс возвращения пива на стадионы

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался о возвращении пива на футбольные стадионы, передает телеканал «360».

Прядкин отметил, что надеется на то, что приходом на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, этот вопрос решится быстро.

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«Наша позиция одна — пиво должно быть. Существует лобби футбола, которое активно участвует в том, чтобы на законодательном уровне этот вопрос был решен. С приходом нового президента РФС мы рассчитываем, что этот вопрос может быть ускорен», — заявил Прядкин.

Продажа пива на стадионах запрещена с 2005 года. Исключением стали Кубок Конфедераций и чемпионат мира — 2018.

Ранее Дюков раскрыл детали стратегии привлечения болельщиков.