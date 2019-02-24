Хабиб Нурмагомедов призвал Тони Фергюсона не жаловаться

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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, что Тони Фергюсон отказался сразиться за временный титул в легком весе с Максом Холлоуэем, передает «Советский спорт».

Решением Атлетической комиссии штата Невада Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев из-за драки после боя с Конором Макгрегором.

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«Тони, у тебя был твой шанс и ты его потерял и это лишь твоя вина. Ты знаешь, что я дисквалифицирован и не могу драться, но отбирать у меня титул было бы нечестно. Я дрался трижды за девять месяцев, я победил и провел защиту пояса. Как боец ты заслуживаешь титульный бой.

Ты классный боец и соперник, но сейчас ты должен драться или ждать окончания моей дисквалификации и драться (но UFC этого не хочет). Я не понимаю твоих нападок, если ты упал, ты должен встать, но не жаловаться», — написал боец на своей странице в инстаграме.

Ранее Нурмагомедов поддержал проигравшего нокаутом двоюродного брата.