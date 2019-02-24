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Английский «Манчестер Сити» обвинили в финансовых махинациях, которые касаются оплаты трансфера 14-летнего футболиста Джейдона Санчо, сообщает «Советский спорт».

По информации «Би-би-си», английская команда перевела агенту игрока £200 тыс. При этом, согласно правилам Футбольной ассоциации Англии (FA) , агенты имеют право сотрудничать только с игроками, которым исполнилось 16 лет.

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В «Манчестер Сити» подобную информацию назвали «очевидной попыткой навредить репутации клуба».

Санчо перешел в команду из «Уотфорда» в 2015 году за £66 тыс. В 2017 году он перебрался в чемпионат Германии, начав выступать за «Боруссию». Его выступления за немецкую команду подняло трансферную стоимость больше, чем на 800 процентов.

Ранее Гвардиола заявил о тренерской стабильности в «Манчестер Сити».