«Колорадо» разгромил «Нэшвилл» благодаря двум очкам Задорова
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» разгромил «Нэшвилл Предаторз», сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась победой гостей со счетом 0:5.
Защитник «Эвеланш» Никита Задоров записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу за 18 минут 47 секунд на площадке.
Ранее сообщалось, что «Коламбус» разгромил «Сан-Хосе» благодаря очередному шатауту Бобровского.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Колорадо Эвеланш» (Колорадо) — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
0:1 — Маккиннон (Задоров, Керфут) — 03:05;
0:2 — Керфут (Рантанен, Маккиннон) — 34:41 (5х4);
0:3 — Ландеског (Жирар, Содерберг) — 38:02 (4х4);
0:4 — Маккиннон (Бэрри, Керфут) — 49:59 (5х4);
0:5 — Задоров (Андригетто, Содерберг) — 56:42.