«Коламбус» разгромил «Сан-Хосе» благодаря очередному шатауту Бобровского

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» с разгромным счетом обыграли «Сан-Хосе Шаркс», сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин за 18 минут на льду отдал 2 результативные передачи. Голкипер Сергей Бобровский оформил шатаут во втором матче кряду, отразив все 26 бросков соперника.

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Для «Сан-Хосе» это поражение стало третьим в последних пяти играх. «Голубые жакеты» выиграли третью встречу из последних пяти.

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе ) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

1:0 — Дженнер (Андерсон) — 09:00;

2:0 — Дюшейн (Аткинсон, Панарин) — 20:59;

3:0 — Аткинсон (Вернески, Панарин) — 39:52 (5x4);

4:0 — Дюбуа (Кукан,Бьеркстранд) —46:03.