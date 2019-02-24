Ян рассказал, с кем хотел бы встретиться в октагоне
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян рассказал о своих планах на будущее, передает «Советский спорт».
«Это моя четвертая победа в UFC, пока я иду без поражений. Мне еще предстоит поговорить с UFC, но я бы хотел встретиться с Джимми Риверой в июне», — приводит слова спортсмена MMA Fighting.
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Ян победил представителя США Джона Додсона единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 145 в Праге.
Американец Джеймс Эрнесто Ривера в ММА имеет результат 22-3, но проиграл два из последних трех боев в UFC.
Ранее сообщалось, что россиянин Ян одержал победу над Додсоном на турнире UFC Fight Night 145.