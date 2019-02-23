Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Сэм Райнхарт, также отличились ДжейсонаПоменвиль и Расмус Далин. У гостей шайбы забросили Александр Овечкин и Андре Бураковски.
Российский форвард столичного клуба Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
1:0 — Поменвиль (Скиннер, Айкел) — 03:40
2:0 — Райнхарт (Родригес) — 12:51
2:1 — Овечкин (Кузнецов) — 22:28
3:1 — Далин (Айкел, Ристолайнен) — 39:29 (5x4)
3:2 — Бураковски (Юус, Кемпны) — 44:16
4:2 — Райнхарт (Ханвик, Шири) — 45:43
5:2 — Райнхарт (Хаттон) — 59:04 (en)