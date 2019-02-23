Российский боец UFC победил на турнире в Праге и был отправлен в больницу
Российский боец смешанного стиля (ММА) Дамир Исмагулов одержал победу над испанцем Жоэлем Альваресом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) FIght Night 145, который проходит в Праге.
Поединок продлился все три раунда. Россиянин победил единогласным решением судей.
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Как заявили в команде бойца, после поединка Исмагулов был госпитализирован с подозрением на перелом локтя.
Ранее сообщалось, что Рустем Хабилов проиграл бразильцу Диего Феррейре на турнире в Праге.