Месси оформил юбилейный хет-трик

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил 50-й хет-трик в карьере, сообщает «Советский спорт».

В матче 25-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (4:2) аргентинский форвард забил три мяча, а также отдал голевой пас на Луиса Суареса.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Месси оформил 44 хет-трика за каталонцев, а также шесть за национальную команду. Всего на счету Месси 650 мячей в карьере.

Ранее бывший игрок сборной Англии Гари Линекер сделал выбор между Месси и форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.