Боец UFC Хабилов проиграл решением судей и прервал победную серию
Российский боец смешанного стиля (MMA) Рустем Хабилов проиграл бразильцу Диего Феррейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Праге, сообщает «Советский спорт».
Поединок продлился все три раунда. Судьи единогласным решением отдали победу Феррейре.
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Отмечается, что Хабилов не проигрывал с февраля 2015 года, когда он уступил бразильцу Адриану Мартиншу.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал двоюродного брата Шамиля Завурова после поражения нокаутом в финале Гран-при Road FC от француза Мансура Барнауи.