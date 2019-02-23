«Бавария» переиграла «Герту» и догнала лидера чемпионата Германии

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Мюнхенская «Бавария» обыграла берлинскую «Герту» в матче 23-го тура чемпионата Германии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Хави Мартинес.

На 84-й минуте с поля был удален защитник гостей Карим Рекик.

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«Бавария» набрала 51 очко и сравнялась по этому показателю с дортмундской «Боруссией», лидирующей в Бундеслиге. «Шмели», имеющие лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, сыграли на один матч меньше.

В параллельных матчах мензенгладбахская «Боруссия» проиграла «Вольфсбургу» (0:3), «Фрайбург» разгромил «Аугсбург» (5:1), а «Майнц» обыграл «Шальке-04» (3:0).

Германия. Бундеслига. 25-й тур

«Бавария» (Мюнхен) — «Герта» (Берлин) — 1:0

Голы: 1:0 — Мартинес, 62.

Удаления: нет — Рекик, 84.

«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Вольфсбург» (Вольфсбург) — 0:3

Голы: 0:1 — Герардт, 38; 0:2 — Мехмеди, 68; 0:3 — Мехмеди, 83.

«Фрайбург» (Фрайбург) — «Аугсбург» (Аугсбург) — 5:1

Голы: 1:0 — Петерсен, 9; 2:0 — Грифо, 30; 3:0 — Петерсен, 43; 3:1 — Хедира – 52; 4:1 — Вальдшмидт, 64; 5:1 — Нидерлехнер, 85.

Удаления: нет — Оксфорд, 90+1.

«Майнц» (Майнц) — «Шальке-04» (Гельзенкирхен)

Голы: 1:0 — Онисиво, 18; 2:0 — Матета, 73; 3:0 — Онисиво, 84.