Нурмагомедов поддержал проигравшего нокаутом двоюродного брата

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал двоюродного брата Шамиля Завурова после поражения нокаутом в финале Гран-при Road FC от француза Мансура Барнауи, передает «Советский спорт».

«Всевышний лучше знает, что для нас хорошо, а что плохо. Всегда был и будешь для нас львом по жизни», — написал Нурмагомедов в инстаграме.

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Завуров был нокаутирован в третьем раунде ударом коленом в голову.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России, вице-президент Европейской конфедерации бокса (EUBC) Умар Кремлев рассказал о том, что сделал предложение Нурмагомедову провести поединок с американским боксером Флойдом Мейвезером.