Медведева знала, что не сможет завоевать золото на ОИ-2018

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Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что знала о том, что не завоюет золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Сны мне снятся. Причем, когда снятся в ночь с четверга на пятницу, то обязательно сбываются. Во время соревнований тоже. Я уже это знаю наверняка. Вот и в этот раз знала», — цитирует Медведеву портал «Команда России».

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Однако фигуристка не стала рассказывать, что ей приснилось.

«Позитивный вещий сон. Но дальше эту тему развивать не будем. Скажу только, что я счастлива завоевать две медали», — добавила россиянка.

На Олимпийских играх 2018 года Медведева в борьбе за золото уступила соотечественнице Алине Загитовой.

Ранее помощница канадского специалиста Брайана Орсера Трейси Уилсон прокомментировала выступление Медведевой в финале Кубка России в Великом Новгороде.