Медведева знала, что не сможет завоевать золото на ОИ-2018
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что знала о том, что не завоюет золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
«Сны мне снятся. Причем, когда снятся в ночь с четверга на пятницу, то обязательно сбываются. Во время соревнований тоже. Я уже это знаю наверняка. Вот и в этот раз знала», — цитирует Медведеву портал «Команда России».
Однако фигуристка не стала рассказывать, что ей приснилось.
«Позитивный вещий сон. Но дальше эту тему развивать не будем. Скажу только, что я счастлива завоевать две медали», — добавила россиянка.
На Олимпийских играх 2018 года Медведева в борьбе за золото уступила соотечественнице Алине Загитовой.
Ранее помощница канадского специалиста Брайана Орсера Трейси Уилсон прокомментировала выступление Медведевой в финале Кубка России в Великом Новгороде.