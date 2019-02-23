Двоюродный брат Нурмагомедова проиграл нокаутом в финале Гран-при Road FC

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Шамиль Завуров потерпел поражение от француза Мансура Барнауи в финале Гран-при Road FC в легком весе, передает РИА «Новости».

Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова проиграл нокаутом в третьем раунде после удара коленом в голову.

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Отмечается, что Нурмагомедов присутствовал на поединке южнокорейской организации в качестве секунданта.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России, вице-президент Европейской конфедерации бокса (EUBC) Умар Кремлев рассказал о том, что сделал предложение Нурмагомедову провести поединок с американским боксером Флойдом Мейвезером.