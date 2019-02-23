Российский боец UFC высказался о дисквалификации за допинг
Российский боец смешанного стиля (ММА) Халид Муртазалиев заявил, что он не принимал допинг преднамеренно.
«Ничего сам не принимал. Может быть, вещество могло попасть с пищей или еще как-то. Но я честно сказал, что допинг не принимал», — цитирует Муртазалиева ТАСС.
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22 февраля россиянин был дисквалифицирован американским антидопинговым агентством (USADA). В его пробах, взятых 3 октября и 6 декабря 2018 года были найдены следы употребления запрещенных препаратов.
Ранее вице-премьер России Ольга Голодец рассказала о борьбе с допингом в стране.