Российский боец UFC высказался о дисквалификации за допинг

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Халид Муртазалиев заявил, что он не принимал допинг преднамеренно.

«Ничего сам не принимал. Может быть, вещество могло попасть с пищей или еще как-то. Но я честно сказал, что допинг не принимал», — цитирует Муртазалиева ТАСС.

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22 февраля россиянин был дисквалифицирован американским антидопинговым агентством (USADA). В его пробах, взятых 3 октября и 6 декабря 2018 года были найдены следы употребления запрещенных препаратов.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец рассказала о борьбе с допингом в стране.